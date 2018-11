Iagro apresenta novo módulo de tramitação de processos administrativos do e-Saniagro

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) apresentou nessa segunda-feira (19.11) o novo módulo de tramitação de processos administrativos do sistema e-Saniagro, aos membros dos Conselhos Estaduais de Saúde Animal (Cesa), de Recursos Administrativos (Cera) e de Agrotóxicos (CEA).

Buscando a integração dos sistemas, agilidade e ainda mais transparência aos processos da Agência, as equipes da Divisão de Execução de Auto de Infração e Multa (Deia), da Divisão de Tecnologia da Informação (DTI), da Coordenadoria do Sistema de Gestão de Qualidade (CSGQ) e da Superintendência da Gestão de Informação (SGI) trabalharam juntos nos últimos oito meses para este resultado.

Na oportunidade o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, falou sobre a importância do trabalho apresentado, comentou o que já vem sendo realizado no sentido de virtualizar os processos dentro do Governo, e falou da agilidade que foi dada aos processos físicos recentemente dentro dos Conselhos Administrativo e de Agrotóxico através de uma força tarefa que limpou a pauta e agora receberá os processos já com o módulo de tramitação em funcionamento.

O secretário comentou ainda que em todos os órgãos ligados à Semagro vem sendo feito um esforço para trabalhar os processos virtualmente citando exemplos das ações realizadas na Junta Comercial – onde a abertura de empresas é realizada desde o dia 1º de novembro pelo sistema, sem entrega de documentos físicos no órgão, faltando apenas a integração com a Secretaria de Estado de Fzenda (Sefaz) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) onde falhas de enquadramento dos autos de infração também foram reduzidos com a automação do sistema.

Acompanhado do superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, e do diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, o secretário assistiu à apresentação completa do sistema e do debate com os conselheiros participantes.

A próxima apresentação acontece nesta quarta-feira (21.11) quando estarão reunidos os coordenadores regionais da Agência, a partir das 8h, no mesmo auditório.

Acesso

Para acessar o sistema, o usuário deverá acessar o Portal GAP, preencher as informações recebidas por e-mail, do Painel de Identificação e clicar em “Entrar”.

Caso haja dúvidas em relação ao Manual ou Sistema, está disponível o 0800-647-6713, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Dúvidas técnicas podem ser esclarecidas no setor responsável pelo telefone (67) 3901-3555 ou pelo e-mail ([email protected])

Texto e fotos: Kelly Ventorim – Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro)