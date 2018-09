MS consolida posições na agricultura: 3º produtor de milho e 5º produtor de soja

O levantamento divulgado pela Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destacou a participação de Mato Grosso do Sul na produção de grãos nacional.

No ranqueamento nacional, o Estado ocupa a terceira posição, na produção de milho e quinto maior produtor de soja.

Além disso, os sucessivos recordes de produção em grãos somaram 19,2 milhões de toneladas, o que significa alta de 40,5% em relação ao volume total obtido em 2016. A área total plantada chegou a 5,2 milhões de hectares em 2017, um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior.

De acordo com o levantamento as lavouras de MS foram beneficiadas pelas excelentes condições climáticas observadas ao longo do ano. O aumento da área e os ganhos de produtividade proporcionaram recorde de produção de várias culturas, com destaque para a soja e o milho, que cresceram 23,9% e 62,9%, respectivamente.

Vale ressaltar que é um ano de recuperação da agricultura, após grandes perdas ocorridas em 2016 devido a problemas climáticos.

No entanto o rendimento dos produtores foi 0,7% menor em 2017. Segundo o IBGE o valor da produção ficou em R$ 15,2 milhões de reais, ou seja, menos R$ 105 mil, interrompendo um crescimento no valor da produção da safra, que já durava sete anos.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Os técnicos do IBGE ressaltaram que houve recuo de 13,4% no valor da produção do milho, -12% na cana-de-açúcar e -28% no trigo. Apesar da redução no valor da produção, a agricultura teve grande destaque em 2017. As safras recorde de soja e milho proporcionaram a exportação de grandes volumes, ajudando a equilibrar o saldo da balança comercial brasileira.

As 10 principais culturas de MS (soja, cana-de-açúcar, milho, mandioca, algodão herbáceo, arroz, feijão, borracha, melancia e trigo) elencadas pelo valor da produção representaram quase 99,3% de todo o valor gerado pela atividade.

Em termos de valor da produção, a agricultura está concentrada nas três principais culturas, soja, milho e cana-de-açúcar, que representam 93,6% do total do valor da produção, com destaque para a soja com 53,6%, o que representou R$ 8,2 bilhões de reais.

SOJA

Mato Grosso do Sul obteve em 2017 a 5ª maior produção de soja do Brasil com 7,9% do total produzido e 9,1 milhões de toneladas. Os dados apontaram em primeiro lugar o vizinho Mato Grosso com 26,6% de toda a oleaginosa do País.

MS por sua vez teve dois municípios entre os 20 maiores produtores do grão no ranking nacional: Maracaju (12º) com 982,2 mil toneladas e Sidrolândia (20º) com 706,2 mil toneladas. Nos demais produtores o rendimento ficou em 694.200 toneladas de Ponta Porã, 575.700 em Dourados e 468 mil toneladas em São Gabriel do Oeste

MILHO

Em 2017 a quantidade produzida de milho foi de 9.821.727 toneladas, representando a 4ª maior produção do país, crescendo cerca de 62,9% em relação a 2016, cuja produção foi de 6.029.756 t. Com relação à área colhida de milho, MS tem a 3ª maior área com 1.831.970 ha.

Entre os municípios brasileiros produtores de milho, 3 municípios de MS estão entre os 20 maiores: Maracaju (8ª posição), Sidrolândia (11ª), Dourados(14ª) e Ponta Porã(15ª).

*Aline Oliveira – Correio do Estado