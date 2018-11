Sicredi disponibiliza R$ 8,2 bilhões em crédito rural nos primeiros quatro meses do Plano Safra 2018/19

Com foco em pequenos e médios produtores, liberação de crédito agrícola pela instituição financeira cooperativa foi 22% maior em relação ao mesmo período do ano passado (julho a outubro de 2017)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,9 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros – mantém o objetivo de contribuir de forma concreta para o incentivo e crescimento ao agronegócio. De julho a outubro deste ano, a instituição já disponibilizou R$ 8,2 bilhões em crédito rural entre custeio, comercialização, industrialização e investimento, 22% a mais do que no mesmo período da safra anterior (2017/18).

Para operações de investimentos, o Sicredi liberou, entre julho e outubro, R$ 1,3 bilhão, montante 85% superior ao mesmo período da safra anterior. Já em custeio, o incremento foi de 17% nas liberações, correspondendo a um total aplicado de R$ 6,4 bilhões. Outros R$ 500 milhões foram liberados para operações de comercialização e industrialização.

Os pequenos e médios produtores rurais continuam sendo o principal foco atendido pelo Sicredi: 83,78% das operações realizadas foram direcionadas a esses públicos.

“Os dados parciais que registramos nesses primeiros quatro meses do Ano Safra 2018/19 não só ilustram a forte atuação que o Sicredi possui no agronegócio brasileiro para oferecer créditos aos pequenos e médios produtores, como também sinaliza a confiança dos produtores associados à instituição financeira cooperativa na retomada da economia, para investirem nos seus negócios”, destaca Antonio Sidinei Senger, superintendente de Crédito Rural e Direcionados do Banco Cooperativo Sicredi.

No âmbito do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), as concessões de crédito rural também registraram incremento de 22% em relação ao período de julho a outubro do ano passado, atingindo R$ 2,3 bilhões. Já no PRONAMP (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), o crescimento na concessão de crédito rural chegou a 36% no período, equivalente a R$ 1,7 bilhão, em comparação com julho a outubro de 2017.

Vale ressaltar que, focado em apoiar os seus associados por meio de produtos e serviços adequados as suas necessidades, o Sicredi busca disponibilizar o crédito consciente. “Ao optar por tomar o recurso na instituição financeira cooperativa, o associado está contribuindo não somente para o crescimento do seu negócio, como também para o crescimento da sua cooperativa de crédito e, consequentemente, para o desenvolvimento local”, finaliza Senger.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,9 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em H Y P E R L I N K “ h t t p : / / w w w . s i c r e d i . c o m . b r ” www.sicredi.com.br .

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

*Assessoria