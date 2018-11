O SEBRAE/MS em parceria com a Prefeitura de Alcinópolis realizaram consultoria a microempreendedores

O SEBRAE/MS em parceria com a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Sala do Empreendedor realizou entre os dias 21 e 23 de novembro consultorias com objetivo de apoiar os pequenos e microempreendedores do município. A ação faz parte da 2ª Semana Nacional do Crédito e foi gratuita para a população.

Além de orientações ao crédito com atendimento personalizado dos bancos, no dia 22 aconteceu um bate-papo sobre como identificar oportunidades de negócios. O encontro aconteceu na Câmara Municipal, com a consultora do SEBRAE, Patrícia Monteiro Nunes, consultora na área de gestão e empreendedorismo.

“Imagine uma sociedade mobilizada por aquilo que quer conquistar. É assim que queremos Alcinópolis”, disse Patrícia, que abordou temas como empregabilidade, conceito de empreendedorismo, crise e sonhos. “Nós precisamos sair do estado de apatia e nos comprometermos com a nossa cidade, com os nossos sonhos, e assim tirarmos os planos do papel”, ressaltou.

Participaram do bate-papo a secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, o secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel, o secretário municipal de Obras, Thiago Carneiro e o secretário municipal de Assistência Social, José de Lima.

A agente de desenvolvimento de Alcinópolis, Simone Nogueira, o presidente da Associação Comercial, Waldemar Barbosa, empresários e comerciantes também participaram da palestra.

