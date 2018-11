Alcinópolis define que em 2019 transporte escolar será mantido no período vespertino

Seguindo recomendações do Ministério Público, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, realizou no dia 23 de novembro uma audiência pública para definir em qual período será disponibilizado o transporte escolar rural. Votado pela maioria, o período vespertino foi escolhido e será mantido no ano letivo de 2019.

Na oportunidade, a secretária municipal de Educação, Márcia Izabel de Souza, apresentou a equipe técnica da referida secretaria, possibilitou um bate-papo entre gestores, pais e professores e ainda um panorama atual das linhas de transporte escolar foi apresentado pelo Inspetor em Educação, Jesus Aparecido de Lima.

Ao todo, existem 985 alunos matriculados nas escolas municipais e também na estadual de Alcinópolis. Destes, 437 são estudantes transportados, inclusive pelo transporte urbano, como é o caso dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil, Brenno Crisóstomo Duart e da Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais (APAE).

Para atender os estudantes, estima-se que até o final do ano letivo de 2018 a Prefeitura investirá cerca de um milhão e meio em transporte escolar. “O nosso comprometimento com o aluno começa com a responsabilidade dos gestores em manter as linhas de transporte em boas condições, além do trabalho com qualidade que cada motorista tem no embarque até as escolas do nosso município, bem como o retorno dos mesmos em segurança até seus pontos de desembarque”, ressaltou a secretária.