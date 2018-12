Alcinópolis é contemplada com 4 veículos para transporte escolar

Foi publicada, na edição nº 9.792, do Diário Oficial do Estado (DOE), a doação de 35 veículos de transporte escolar (entre rurais e urbanos), com o valor estimado de R$ 5 milhões. A medida poderá beneficiar estudantes matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), em oito municípios do interior do Estado.

Atendidos pela decisão do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação (SED), os municípios de Bataguassu, Coxim, Alcinópolis, Aral Moreira, Corguinho, Deodápolis, Guia Lopes da Laguna e Itaporã são responsáveis por abrigar 36 escolas da REE, que atendem – ao todo – 17.569 estudantes matriculados em todas as etapas da Educação Básica.

Município que recebeu o maior quantitativo, de sete veículos, com valor estimado de R$ 1 milhão, Coxim é a cidade com o maior número de escolas, entre as beneficiadas pela medida, com oito unidades escolares da REE e mais de 4,3 mil estudantes matriculados.

Abaixo, a relação completa dos municípios beneficiados com a doação:

Bataguassu: 4 veículos, no valor estimado de R$ 598 mil. Possui 3.137 estudantes matriculados em sete escolas; Coxim: 7 veículos, no valor estimado de R$ 1 milhão. Possui 4.327 estudantes matriculados em oito escolas; Alcinópolis: 4 veículos, no valor estimado de R$ 554 mil. Possui 382 estudantes matriculados em uma escola; Aral Moreira: 5 veículos, no valor estimado de R$ 731 mil. Possui 1.584 estudantes matriculados em três escolas; Corguinho: 3 veículos, no valor estimado de R$ 421 mil. Possui 389 estudantes matriculados em duas escolas; Deodápolis: 5 veículos, no valor estimado de R$ 687 mil. Possui 2.822 estudantes matriculados em sete escolas; Guia Lopes da Laguna: 3 veículos, no valor estimado de R$ 443 mil. Possui 1.662 estudantes matriculados em duas escolas; Itaporã: 4 veículos, no valor estimado de R$ 598 mil. Possui 3.266 estudantes matriculados em seis escolas.

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED) Foto: Edemir Rodrigues