Alcinópolis.: Lançado o Programa Cidade Empreendedora

Alcinópolis aderiu ao programa que contempla 10 municípios de Mato Grosso do Sul, onde se propõe o desenvolvimento das cidades, por meio de políticas públicas e ações que fomentem os pequenos negócios.

Neste momento é importante que a sociedade acredite também nos potenciais da nossa cidade, assim como nós, gestores, acreditamos. Abracem conosco este programa, assumam o protagonismo nesta história do desenvolvimento.

Ocorreram palestra com Arnaldo Júnior, ex-prefeito de Cabaceiras (PB), que é autor de ações sustentáveis com base em cinema, turismo, caprinocultura e artesanato que transformam o Cariri, uma das regiões que menos chove no Nordeste e renderam a ele duas importantes premiações: Prefeito Empreendedor do Sebrae pela região Nordeste, em 2003; e Prêmio Gestão e Cidadania pela Fundação Getúlio Vargas, em 2004.

#continuamosjuntosconstruindoumanovahistoria