Alcinópolis perde única médica da atenção básica homenageia cubana. UBSF de Figueirão não está funcionando

A notícia de que a médica cubana responsável pelo atendimento na Unidade Básica de Saúde da Família de Alcinópolis (MS) teria que ir embora, tornou-se o assunto da pequena cidade, Alcinópolis e Figueirão são as 2 cidades de Mato Grosso do Sul que ficarão sem médicos na atenção básica com a saída dos profissionais cubanos.

A chefe da UBSF do município que tem pouco mais de 5 mil habitantes, Jaqueline Barbosa Borges, conta que a médica cubana Diamela Clemente Angeliz ficou conhecida na cidade pelo respeito com que trata os pacientes: “Mais do que médica, ela é humana, ela se importa com a dor, a angústia do outro, e isso é raro. Aqui, nos tornamos uma família”, declara.