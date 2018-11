Alcinópolis: Prefeitura inicia novos pontos de drenagem

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, iniciou novas obras do sistema de drenagem na Avenida Olegário Barbosa da Silveira, Avenida Lino Domingos de Oliveira e Rua Juscelino Ferreira de Carvalho. Ao todo, serão construídos desta vez 800 metros de galerias pluviais, com o investimento previsto de R$231.150,17, valor que será custeado com recursos próprios.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, o secretário municipal de Obras, Thiago Carneiro, e o secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, foram até umas das ruas acompanharem de perto o trabalho de drenagem. “A obra de drenagem tem como objetivo preparar a via para receber pavimentação asfáltica nos próximos dias e faz parte do conjunto de benfeitorias realizadas para ampliar a mobilidade urbana da cidade e o desenvolvimento do município”, ressaltou o prefeito.

De acordo com o engenheiro, Denner de Souza Lima, diferente do que já foi realizado em outras administrações, o novo método utiliza-se de um sistema novo de escoramento de valas, além de serem utilizadas máquinas da Prefeitura, medidas que diminuíram consideravelmente o custo das obras. “Com o método aplicado agora conseguimos uma economia de R$268.849,83”, explicou o engenheiro.