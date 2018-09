Em parceria com o Ibama, Prefeitura de Alcinópolis oferecerá curso de combate a incêndios florestais

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente (Semudes) de Alcinópolis, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por meio PrevFogo, vai promover o curso de formação de brigada de incêndio nos dias 14, 15 e 16 de setembro.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, o curso será ministrado pelo coordenador do PrevFogo, Márcio Iuly, e dividido em duas partes: teoria e prática. A parte teórica acontecerá nos dois primeiros dias (sexta e sábado), na Sala Verde, localizada na Secretaria, e no domingo, será realizado o treinamento prático no Monumento Natural Municipal Serra do Bom Jardim.

Na oportunidade, o coordenador Márcio realizará um Plano Operativo de Prevenção e Combate aos incêndios florestais das Unidades de Conservação de Alcinópolis, que será apresentado durante o curso.

Interessados em participar procurar a Semudes, na Rua Olegário Barbosa da Silveira, 1344 ou pelo telefone 3260-1739.