Equipe de Alcinópolis é campeã em Maratona de Química realizada pelo IFMS

No último sábado, 24 de novembro, os alunos 1° e 2° Ano do ensino médio da Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro de Alcinópolis foram campeões da III Maratona de Química do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS- Coxim). Segundo os organizadores, o objetivo da competição foi estimular nos estudantes o interesse pela Química, além de divulgar a atuação do IFMS.

Participando da Maratona pela segunda vez, caracterizados de amarelo, a Girassódio, nome escolhido pela equipe de Alcinópolis, concorreu com mais 10 equipes de Figueirão, Rio Verde, Sonora, Pedro Gomes e Coxim e, além do título de Campeões, os alunos trouxeram para casa medalhas e troféu.

Segundo a professora de química, Ana Cristina Nunes de Souza, responsável pela turma de Alcinópolis, a iniciativa do IFMS é admirável, pois incentiva os estudantes a se dedicaram na disciplina de Química, como relatou a estudante Bianca Oliveira. “Foi muito bom. Tivemos a chance de conhecer novas pessoas, fazer amizades e colocar em prova todo nosso conhecimento. Pessoal foi bem atencioso, simpático e ano que vem esperamos trazer o troféu novamente”, declarou.

A Maratona

Com o tema Química e o Meio Ambiente, a Maratona envolveu os alunos na competição desde a caracterização da equipe com a cor, o nome escolhido e grito de Guerra, até a confecção do mascote com material reciclável. Houve ainda atividades no laboratório de química, quiz, teatro e até uma trilha química para recolher as substâncias químicas de acordo com as pistas.