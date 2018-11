Médica Cubana é homenageada em Alcinópolis

Foi com muita emoção que Diamela Clemente Angeliz, médica cubana que atuava em Alcinópolis há pouco mais de um ano, recebeu homenagem de honra durante sessão ordinária desta segunda-feira (26), na Câmara Municipal de Alcinópolis. A cerimônia foi uma forma de agradecimento pelos serviços prestados no período em que Diamela trabalhou no Programa Mais Médicos.

A coordenadora da Unidade Básica Saúde da Família (UBSF), enfermeira Jaqueline Barbosa Borges, conta que a cubana ficou conhecida na cidade pelo respeito com que trata os pacientes. “Mais do que médica, ela é humana, ela se importa com a dor, a angústia do outro. Aqui, nos tornamos uma família”, ressaltou Jaqueline.

A enfermeira, que já trabalhou com outro médico cubano, falou um pouco sobre a forma de atendimento deles. “Quando atendem, eles não estão apenas trabalhando. São pessoas de outra cultura, outro país, que querem realmente dar o seu melhor para construir sua carreira aqui”, ressaltou. O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, um dos autores da homenagem, agradeceu pelo profissionalismo e empenho da médica. “Nunca recebemos reclamações sobre a atuação dela, muito pelo contrário, a população sempre elogiou o trabalho com qualidade e amor realizado pela Diamela. Ela nos fará muita falta”, declarou o prefeito. O vereador Marcão, também autor da homenagem realizada à médica, disse que sua partida significa uma perda para a saúde e à população de Alcinópolis. “O profissional de saúde acaba se tornando parte da vida das pessoas, é alguém a quem confiamos o que temos de mais precioso”. A médica Diamela não conteve as lágrimas durante a cerimonia que a homenageou e contou que a viagem de volta para seu país está marcada para 5 de dezembro, mas que ela faz parte de uma parcela de médicos que não quer ir embora do Brasil e pensa em um modo de ficar no país enquanto aguardam o edital para seleção do Mais Médicos para estrangeiros, previsto para dia 27. “Muito obrigada por tanto carinho e acolhimento. Minha vida é aqui. Estas pessoas são minha família, elas me acolheram, me ‘adotaram’. Sou feliz aqui, sou feliz no Brasil. É neste lugar que quero viver minha vida”, disse.

