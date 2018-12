NOTA DE FALECIMENTO: faleceu a vereadora Sirley Aparecida Rulli Teodoro

União das câmaras de vereadores do estado de Mato Grosso do Sul,

vem com extremo sentimento de pesar comunicar o falecimento da senhora Sirley Aparecida Rulli Teodoro, vereadora do município de Alcinópolis-ms.

A vereadora, que é mãe de nossa funcionária e amiga, Kerity Letícia Rulli, como sempre em sua vida desenvolveu suas atividades com muita garra e determinação, desta vez lutou da mesma forma, para preservar a vida, contra grave enfermidade. Mas embora tenha sido tristemente vencida, Sirley nos deixa um especial legado com perfil de grande integridade e de muita dignidade .

Considerando honrosamente toda essa exemplar história de SIRLEY APARECIDA RULLI TEODORO e, em nome de todos os vereadores de nosso estado, nossos funcionários e amigos, vimos pesarosamente externar todo o nosso sentimento de total solidariedade à família, mas especialmente à nossa funcionária Kerity Letícia Rulli.