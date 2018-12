População de Alcinópolis elege Turismo o eixo principal do Cidade Empreendedora

Até o final de 2019, o Turismo será o setor prioritário a ter ações de estímulo à economia realizadas por meio do Cidade Empreendedora, programa criado pelo Sebrae e trabalhado em parceria com a Prefeitura Municipal com o fundamental envolvimento da sociedade.

A decisão foi tomada pela própria população, após oficina promovida na noite desta quarta-feira (05) no Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente, na qual foram definidos os pontos fortes e fracos do município, e as oportunidades e ameaças existentes. Segundo o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, eleger esse foco de atuação com a colaboração de todos “é base para o desenvolvimento do município”.

A partir de agora, o próximo passo é elaborar um Plano de Desenvolvimento Econômico – evento pré-agendado para o dia 28 de janeiro, também através de uma dinâmica que envolva representantes do Turismo e dos demais segmentos impactados – Comércio, Serviços, Agricultura Familiar, entre outros.

“O passo mais significativo deste programa é dado quando as pessoas de fato se apropriam das ações e tornam-se protagonistas das mudanças necessárias para o desenvolvimento local”, ressaltou Tito Estanqueiro, diretor de operações do Sebrae/MS, durante o lançamento do programa.

Alcinópolis é conhecida como a Capital Estadual da Arte Rupestre, tendo como destaque gravuras e pinturas em pedras, datadas de milhares de anos; com pontos turísticos que impressionam pela conservação dos registros históricos, com destaque para os sítios arqueológicos Templo dos Pilares e Pata da Onça.

De acordo com o último censo do IBGE, o município apresenta o 24º PIB per capita do estado, possui uma das menores populações, com pouco mais de 4.500 habitantes; porém, apresenta crescimento tanto populacional, de 1,88% ao ano, quanto de empresas (7,39%).

Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do programa Cidade Empreendedora e detalhes sobre os trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae no telefone 0800 570 0800.

