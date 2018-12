Prefeitura realiza ações do Dezembro Vermelho

Marcando a Campanha Dezembro Vermelho, de luta contra a AIDS, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da a Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica, está realizando uma série de ações em diversos pontos da cidade.

Ao longo desta semana disponibilizou testes rápidos e distribuição de folders nas empresas Neo Via, NBH e Urban, e a partir do dia 09 de dezembro estes serviços serão abertos a toda população com início 4ª Copa Nairo Barcelos de Futebol, no Estádio Municipal.

Na terça-feira (11), haverá um pedágio com oferta de testes rápidos, distribuição de folders e orientações no Hospital Municipal, das 17h30 às 20h30. O mesmo atendimento acontecerá na Unidade Básica de Saúde já está sendo realizado na Unidade Básica de Saúde, entre os dias 03 e 20 de dezembro, em horário de expediente.

*Assecom PMA