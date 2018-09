Presidente da Câmara de Alcinópolis recebe engenheiros da Agesul para discutir rodovia MS-217

Na ultima quinta-feira (13), o presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, vereador Valdeci Passarinho, reuniu-se em seu gabinete com o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado do Secretário de Obras, Thiago Carneiro, e do Diretor de Obras, Wellington Carneiro, para receberem os engenheiros da Agesul, José de Souza Filho e Flavio Lucio Pereira, ambos integrando a Junta de Avaliações do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em pauta estava a avaliação para a desapropriação e legalização da jazida de cascalho para continuidade das obras da MS 217 e demais estradas vicinais do município. “Receber os engenheiros aqui deu uma nova perspectiva e ânimo para que comecemos a resolver a problemática da MS-217, anseio de todos os moradores de Alcinópolis e região”, explicou Passarinho, “A reunião foi muito produtiva, e estou muito satisfeito”, finaliza o presidente.

*Bruna Souza