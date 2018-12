Realizada a Formatura do Proerd em Alcinópolis

O 5º Batalhão de Polícia Militar de Alcinópolis na tarde de ontem (05), realizou a cerimônia de formatura do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) com cerca de 150 alunos do 5º e 7º anos das escolas da rede estadual e municipal de ensino. A cerimônia aconteceu na Escola Municipal Alcino Carneiro, onde os alunos fizeram o compromisso de ficarem longe das drogas e da violência, sendo multiplicadores dos aprendizados. Os formandos também receberam seus certificados de conclusão do curso e as melhores redações dos alunos foram premiadas.

O programa no município conta com a parceria da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e empresários para que tenha sempre o mesmo êxito de todos os anos. “Estou imensamente feliz por participar desse evento mais uma vez. É muito importante essa ação da PM que enxerga na prevenção a melhor solução contra esse mal que acaba com a vida de tantas famílias. Estes jovens que hoje se formam serão multiplicadores de tudo que aprenderam, com a missão de ser protagonista de suas próprias histórias, longe de tudo aquilo que comprometa o futuro grandioso que todos eles têm pela frente”, Salientou o Prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva.

O evento contou com a presença do Comandante do 5º BPM, Major Luiz César de Souza Herculano, do Comandante da PM de Alcinópolis, Subtenente Idelbrando Teodoro da Silva Filho, do Vereador Ângelo do Nicola, da Secretária de Educação, Professora Marcia Izabel de Souza, do Delegado de Alcinópolis, Dr. Fernando Ferreira Dantas e familiares dos formandos.