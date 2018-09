Unidades de Saúde realizam consultas por agendamento em Alcinópolis

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, modernizou o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e implantou o sistema de agendamento de consulta. A medida vai evitar filas de espera, mas visa especialmente à humanização do atendimento aos pacientes nas unidades de saúde do município.

De acordo com o coordenador da UBS, Roger Gemelli, ao todo são 16 vagas para consultas, 10 delas por agendamento: oito pessoalmente e duas destinadas aos moradores da zona rural e que podem ser realizadas por telefone. Quatro vagas são para livre demanda (as quais não foram agendadas para aquele período) e duas vagas em caso de urgência, como febre alta, dor intensa, etc.

Sobre o agendamento

Só serão aceitos agendamento de consulta pelo próprio paciente ou responsável, portando documentos pessoais, Cartão do SUS e Cartão de Agendamento, que o paciente encontra da recepção das unidades de saúde. Mesmo com o agendamento, o atendimento das consultas será realizado por ordem de chegada, classificação de risco e prioridade (idosos, deficientes, etc.). O retorno será agendado na recepção conforme disponibilidade de vagas na agenda e solicitação médica.

Para mais informações e agendamento pelo telefone ligue: 3260-1188 (UBS) e 3260-1453 (UBSF)