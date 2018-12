Alunos da Kendi Nakai encerram projeto Politizando 2018 com a presença do presidente do Poder Legislativo

Os alunos do ensino médio da Escola Estadual Vereador Kendi Nakai, encerraram nesta quarta-feira, dia 05 de dezembro, o Projeto “Politizando 2018”, com palestras com a diretora Profª Patrícia Bassan e Profª Célia Souza.

O presidente do Poder Legislativo de Paraíso das Águas, Anízio Sobrinho de Andrade (DEM), esteve na escola e conversou com os alunos, falando um pouco mais das funções dos vereadores e a importância dos trabalhos do legislativo municipal.

Atentamente, os alunos ouviram os oradores e também manifestaram suas ideias e opiniões.

Várias sugestões serão levadas aos vereadores. Os alunos formularam várias perguntas e expressaram opiniões, que agora, aguardam as respostas dos parlamentares de Paraíso das Águas.

“É de suma importância um projeto como este, onde os alunos aprendem desde cedo as funções de uma pessoa pública e a importância que elas têm para o desenvolvimento de sua comunidade”, destacou Anízio Andrade.

“Esperamos com este projeto, aproximar a comunidade ainda mais com a escola”, afirmou a Profª Célia Souza, coordenadora do projeto.

Brito News