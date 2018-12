Câmara de Costa Rica homenageia 14 pessoas com “Título de Cidadão Costarriquense”; confira os nomes

A entrega dos títulos acontece durante sessão solene que será realizada neste sábado (1º/12), no Centro de Convivência do Idoso Nosso Sonho (Conviver).

Em 2018, a Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS homenageia mais 14 pessoas com o Título de Cidadão Costarriquense, uma das mais importantes honrarias concedidas pela Casa de Leis. A entrega dos títulos acontece durante sessão solene, que será realizada neste sábado (1º/12), a partir das 19h, no Centro de Convivência do Idoso Nosso Sonho (Conviver).

Conforme a Resolução n° 018/2018, aprovada pelo Plenário da Câmara no dia 19 de novembro, nesse ano vão ser homenageados com o Título de Cidadão Costarriquense o empresário Adegildo Peixoto de Souza, o Pixote; o locutor de rodeio Antônio Rodrigues de Oliveira; o funcionário público Basílio Francisco dos Santos; o farmacêutico Eduardo Moreno Cannazzaro; a bancária aposentada Eleusa Ionês da Silva Mignoli; o empresário Evaldo Pereira Mesquita; a pecuarista Iraci Costa Cunha; o pecuarista João Filgueira de Souza, conhecido como João Doutor; a professora Liliane Carrijo Gomes de Menezes; a deputada estadual Mara Caseiro; a vereadora campo-grandense Maria Aparecida de Oliveira do Amaral, a Cida do Amaral; a aposentada Nair dos Santos Liverio; o empresário Osni Lalier; e o empresário Waad Bichofe Fette, mais conhecido como Doidão.

A cerimônia de entrega da honraria vai contar com a presença dos parentes e amigos dos homenageados, além dos 11 vereadores costarriquenses e outras autoridades. A sessão solene promete ser brindada por gala, requinte e sofisticação, o que inclui decoração especial e uma estrutura completa que conta com datashow e telão para exibição de vídeos alusivos ao evento

De acordo com o presidente da Câmara de Costa Rica, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), o objetivo é garantir para os convidados conforto e comodidade. “Pretendemos realizar uma cerimônia digna da grandeza e da importância desse tipo de evento”, afirmou.

O Título de Cidadão Costarriquense é outorgado anualmente a pessoas que não nasceram em Costa Rica, mas que contribuíram de alguma forma para a cultura e o desenvolvimento da cidade. Trata-se de um documento simbólico concedido pela Câmara Municipal, que reconhece publicamente os serviços prestados ao município pelos homenageados, seja na vida pública ou particular.

Conforme as regras da Casa de Leis, cada vereador costarriquense, o prefeito e o vice-prefeito têm direito a indicação de um nome para receber o Título de Cidadão Costarriquense, como aconteceu em 2018.