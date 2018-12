Câmara de vereadores de Paraíso das Águas é homenageada pela UVB, no Rio Grande do Sul

A Câmara de Paraíso das Águas, através dos vereadores Fiotinho (PR), Neife Vida (PR), Profº Leonardo (PP) e Fio do Povo (PSB), receberam a Medalha Top Legislativo da UVB – União de Vereadores do Brasil na cidade de Iraí no Rio Grande do Sul, que condecora 100 personalidades do Poder Legislativo Municipal, agraciando vereadores, assessores, diretores, procuradores, servidores, além das Câmaras Municipais participantes as entidades legislativas, regionais além de personalidades jurídicas e físicas. Que se destacam como as condutas positivas na defesa e na valorização do Poder Legislativo.

“É muito importante a participação de nosso município em um evento desta natureza, onde o nosso trabalho é reconhecido. A homenagem é fruto de nossa dedicação pelo desenvolvimento de nossa cidade e o compromisso com nossa população”, destaca o vereador Profº Leonardo.

Durante a sessão ordinária, desta segunda-feira, 10/12, os vereadores que participaram do evento, destacaram a importância do evento e satisfação da condecoração.

Os vereadores homenageados também representaram o vereador Anízio Andrade (DEM), que também foi homenageado, mas não esteve presente no evento. A medalha foi entregue pelo vereador Fiotinho ao vereador Anízio, durante a sessão desta segunda-feira.

Vereadores homenageados de vários municípios brasileiros participaram do evento.

A condecoração foi criada para a agraciar vereadores e vereadoras, assessores, diretores, procuradores, servidores de câmaras municipais, além de câmaras municipais, entidades legislativas regionais e estaduais, assessorias, pessoas jurídicas e físicas que se destacam com condutas positivas na defesa e na valorização do Poder Legislativo Municipal durante o ano em vigência.

Os agraciados receberam a honraria por indicação com justificativa, que comprovou o seu compromisso com a defesa e valorização do Poder Legislativo Municipal, bem como, por indicação da UVB. Um dos critérios que a UVB não abriu mão para a entrega, foi a presença do indicado na solenidade, especialmente para as indicações de pessoas físicas.

A entrega da Medalha Top Legislativo será realizada anualmente pela UVB, com o objetivo de valorizar os bons serviços e ações em prol do legislativo municipal.

