Chapadão do Céu: com votos da oposição Paulinho da Mec-céu é reconduzido a Presidência da Câmara

Foi realizada na noite de ontem na cidade de Chapadão do Céu, a eleição para a formação da mesa diretora para o ano de2019.

O atual presidente Paulinho da Mec-céu, numa jogada de ultima hora, acabou conseguindo a sua reeleição para a presidência da mesa, com os votos dos vereadores, considerados da oposição.

A nova mesa será formada por:

Presidente: Paulinho Mec Céu

Vice-presidente- Bigico

Secretario Luiz Alberto

2º Secretário Marcos Navarini

Entenda o caso:

A princípio, dois vereadores eram candidatos a cargo. Valtinho e Bigico. O primeiro do grupo eleito com o prefeito. O segundo eleito da oposição. Bigico teria apenas 04 votos. Mas, conforme pronunciamento do eleito, ele procurou o vereador Bigico e pediu para que ele abrisse mão e votasse em seu nome. Em troca ele daria os demais cargos aos seus companheiros. Proposta aceita, e desta forma a mesa diretora foi composta por vereadores da oposição ao prefeito.

Serei Oposição ao prefeito.

Ainda em seu uso de palavra, o vereador Paulinho declarou que a partir de 2019, será oposição ao prefeito, mas, que até o final do ano vai cumprir sua palavra de apoiar os projetos.

O Vereador Marcos Navarini, pegou mais pesado em seu pronunciamento. Segundo ele, a partir de agora a Câmara não será mais um puxadinho, para atender o coronel “saruê”, referindo ao prefeito.

Já o vereador Valtinho, afirmou que ele tinha um acordo com o atual presidente, desde eleição passada, onde ele e os demais vereadores apoiaram e votaram em Paulinho para presidente, para que este ano o mesmo desse o apoiou ao seu nome.

Outros vereadores, que estavam na chapa derrotada, afirmaram que o vereador Paulinho foi um homem sem palavra, não cumpriu o acordo e faltou com a verdade com seus companheiros.

Tudo indica que 2019 será um ano de muitas turbulências no Legislativo de Chapadão do Céu.