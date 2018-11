Confira a Pauta para a Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1219ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 26/11/2018 – SEGUNDA -FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Indicação n. 805/2018 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a instalação de Redutores de Velocidade, pelo menos uns quatro, ao longo da Rua Sergipe.

Indicação n. 806/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Secretário de Cultura e Esportes, Wander Viegas, solicitando manutenção em todos os brinquedos dos parquinhos que estão instalados em nossa cidade.

Indicação n. 807/2018 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando que seja substituída a grama localizada, na ponta do canteiro central da Avenida Seis, esquina com a Rua Nove, em frente a Caixa Econômica, por calçada.

Indicação n. 808/ 2018 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Secretário do SEDEMA, Felipe A. Scorsatto Batista, solicitando para que seja intensificado o recolhimento de entulhos nos Bairros Esplanada I, II e III.

Indicação n. 809/2018 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviço Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que seja feito cascalhamento da estrada de acesso à Pedra Branca que liga ao Pouso Alto, assim que possível.

Indicação n. 810/2018 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que através do departamento competente seja intensificada a fiscalização sobre os terrenos baldios em nossa cidade, especialmente a fiscalização nos bairros Planalto e Esplanada, aplicando as penalidades previstas em lei para quem deixar de limpar seus terrenos, colocando em prática o que rege o Art. 100, da Lei Complementar 87, de 02 de setembro de 2016 – Código de Posturas.

Indicação n. 811/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Senador Pedro Chaves, solicitando que seja disponibilizado Emenda Parlamentar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para contribuir no custeio das demandas da Secretaria de Saúde de nosso Município.

Indicação n. 812/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de Pista de Ciclovia na Avenidas Rio Grande do Norte passando pela Avenida Tocantins e Avenida Rio Grande do Sul, fazendo interligações com todas as outras Avenidas de nosso Município. Complementando a Indicação de número 513/2018, de autoria deste Vereador.

Moção de Pesar n. 74/2018 Vereador Elton Silva

O Vereador Elton Silva, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE PESAR, à família do senhor Dirceu Marchi, em razão do seu falecimento. Ocorrido em 17 de novembro do corrente ano, vítima de atropelamento.

Moção de Pesar n. 75/2018 Vereadores

Os Vereadores, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as formalidades regimentais, encaminham MOÇÃO DE PESAR, à família do jovem Thiago Penharbel, em razão do seu falecimento. Ocorrido em 20 de novembro do corrente ano. O jovem, foi vítima de um infausto acidente de carro.

Moção de Congratulação n. 76/2018 Vereador Vanderson Cardoso

O Vereador Vanderson Cardoso da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Professor Robson Fernandes, pelo brilhante desempenho de seus alunos, na 3ª Etapa Estadual de Kung Kuoshu, realizada nos dias 17 e 18 de novembro em Amambai-MS.

Moção de Congratulação n. 77/2018 Vereadores

Os Vereadores da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as formalidades regimentais, encaminham MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Tenente Coronel Marcos Nascimento Silva, pelo brilhantismo como desempenhou suas funções, enquanto esteve à frente da 4ª CIA Independente da Polícia Militar de Chapadão do Sul.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 86/2018. Executivo que: “Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria referente às obras de pavimentação asfáltica, meio fio, execução de calçada, sinalização e drenagem urbana que especifica, e dá outras providências”.

– Projeto de Lei nº 91/2018 Executivo que: “Concede auxílio financeiro à ACE – Associação Comercial Empresarial de Chapadão do Sul, e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.