Executivo, Legislativo e entidades realizam reunião para criar comissão permanente para assuntos de trânsito e transportes no município

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, realizou na última sexta-feira, 23, uma reunião com o objetivo de criar a comissão permanente para assuntos de trânsito e transportes no município.

Foram convocadas todas as instituições que participam direta ou indiretamente do trânsito. Tendo como meta reduzir o número de vitimas de acidentes de trânsito, através de ações como: integração de informações estatísticas da PM, Bombeiros e Demutran, além de definir campanhas educativas municipais, além das do calendário nacional, bem como levantar o custo dos acidentados do trânsito ao município.

Também foi discutida a LEI Nº 13.614, DE 11 DE JANEIRO DE 2018, que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) e acrescenta dispositivo à Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre regime de metas de redução de índice de mortos no trânsito por grupos de habitantes e de índice de mortos no trânsito por grupos de veículos

Após os temas serem debatidos na primeira reunião, ficou agendado para o dia 11 de dezembro a segunda reunião onde cada instituição participante indicará dois membros para a comissão, titular e suplente, e serão definidas as metas a serem alcançadas e ações iniciais a serem tomadas a curto, médio, e longo prazo.

Participaram da reunião representantes das instituições: Bombeiros, Polícia Militar, Demutran, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Câmara de Vereadores.

