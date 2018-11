Jornalista Fernando de Brito recebe o Título Cidadão Paraisense das Águas, indicação do vereador Edson da Oficina

PODER LEGISLATIVO – O jornalista Fernando de Brito foi um dos 21 agraciados com o Título Honorário Cidadão Paraisense das Águas, homenagem entregue durante uma Sessão Solene, nesta sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018, no Salão Paroquial de Paraíso das Águas (MS), com a presença de diversas autoridades municipais, homenageados e familiares.

Além de estar apresentando o evento, como mestre de cerimônias, Fernando de Brito foi agraciado com a honraria do Poder Legislativo da cidade que ama de coração.

A propositura da Sessão Solene foi do vereador Anízio Sobrinho de Andrade (DEM), presidente do Poder Legislativo de Paraíso das Águas, sob Decreto Legislativo n° 001/2018, de 29 de outubro de 2018.

A honraria teve por finalidade o reconhecimento ao notório profissionalismo e ética demonstrados por Fernando de Brito no desempenho de suas funções, tornando-o, por direito e merecimento, detentor do sucesso alcançado e reconhecimento.

A biografia do jornalista foi lida pela sua irmã mais nova, Laís Brito, que emocionada fez a leitura de parte da história de vida e profissional de Fernando de Brito. Ela cativou ao público presente com sua beleza, simpatia e carisma.

Fez a leitura com muita perfeição e desenvoltura.

Cada vereador teve o direito de indicar dois nomes para apreciação dos demais pares da Casa de Leis. O nome de Fernando de Brito foi indicado pelo vereador Edson Prechilack de Lima (Edson da Oficina/MDB), aprovado pelos demais vereadores.

A concessão do título honorário de “Cidadão” de um Município pela Câmara de Vereadores, deve ser bem analisada, estudada e explicada com detalhes, não só aos pares (Vereadores), mas à sociedade local como um todo. Quando a Câmara Municipal outorga um título de cidadania honorária, ela está equiparando o homenageado a uma pessoa nascida no Município, e distinguindo-a com especial destaque no cenário sócio-cultural-administrativo e até religioso da comunidade.

BIOGRAFIA SIMPLIFICADA DE FERNANDO DE BRITO

Fernando de Brito – nascido aos 21 de dezembro de 1.984, natural da cidade de Eldorado – Mato Grosso do Sul, filho de Deuzeni Aparecida de Brito (In Memoriam).

Sua família mudou-se para Paraíso das Águas em março de 1.985, quando tinha apenas 4 meses de vida. Seus avós Frutuoso e Maria, mãe Deuzeni e tios de Fernando, vieram para Paraíso para serem beneficiados com terras do assentamento do Incra, no Projeto Alto Sucuriú.

Ao chegar em Paraíso das Águas, a família foi abrigada na antiga “Escola Velha”, onde morou por alguns anos.

Concluiu o ensino médio na escola estadual vereador Kendi Nakai, cursou 2 anos em Letras pela Universidade Luterana do Brasil – ULBRA.

Trabalhou como diretor funerário desde os 17 anos de idade, em 2006 concluiu o curso de Tanatopraxia/Embalsamador de cadáveres humanos, pela Universidade de São Paulo – USP.

Apaixonado por comunicação, em 2007, tornou-se jornalista, criou o Portal Brito News, pioneiro em notícias da região.

Atuou como escrivão ad hoc de Polícia Civil no período de 2008 a 2014, onde prestou grandes serviços a população, como representante da Polícia Civil no então distrito.

Concluiu curso em radialismo, jornalismo digital, Fundamento do Jornalismo e Cerimonial.

Foi homenageado pelas forças policiais e autoridades dos poderes de Costa Rica, em solenidade no ano de 2017, durante a 1ª Fest?CR.

Foi integrante da Comissão Municipal de Geografia e Estatística pelo IBGE.

Foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Atual presidente da Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural do Paraíso das Águas – Ascopa e FM Paraíso.

Secretário do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Paraíso das Águas.

Fez cobertura integral do processo de emancipação político-administrativa de Paraíso das Águas, da eleição suplementar de 2010 (que foi cancelada) e posteriormente das eleições de 2012.

“Ele dedica esta honraria à nossa mãezinha Deuzeni Brito, a mulher mais especial da sua vida, que faleceu no dia 04 de setembro de 2018, aos 53 anos após perdermos a luta contra um câncer de mama. Foi ela, uma de suas maiores incentivadoras e apoiadoras. Esteve presente em todos os momentos de suas conquistas e que agora, certamente está assistindo este momento, brilhando como uma estrela, muito orgulhosa. À senhora, mãezinha, toda esta honra!”

Brito News