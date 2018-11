Paraíso: Poder Legislativo homenageia Flavini Brito, colaboradora do Sicredi

A Câmara Municipal de Paraíso das Águas entregou nesta segunda-feira(26/11), durante a 40ª Sessão Ordinária de 2018, a Moção de Congratulação e Apoio à gerente de negócios da Cooperativa de Crédito Sicredi, Flavini Rodrigues de Brito.

A propositura foi do vereador Fio do Povo (PSB). Flavini Brito é colaboradora do Sicredi há 9 anos, onde participou de importantes cursos e capacitação neste período, uma das mais antigas colaboradoras da unidade de Paraíso das Águas, aprovada pela sociedade paraisense pelo excelente atendimento.

Durante a entrega da Moção, Flavini estava acompanhada de seu gerente, Tiago Cervi e de Kelly Locatelli, também colaboradora do Sicredi.

Flavini Brito é casada com o repórter fotográfico e eletricista Calzaimar Maia, mãe da pequena Maria e irmã do jornalista Fernando de Brito. Natural de Camapuã – MS.

A homenageada agradeceu aos vereadores pela honraria e especialmente ao vereador Fio do Povo por lembrar de seu nome e colocar a apreciação dos demais pares da Casa de Leis.