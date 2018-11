Pauta para a Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1220ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 03/12/2018 – SEGUNDA -FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Indicação n. 813/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Federal, Fábio Trad, solicitando a destinação de Recurso Financeiro Orçamentário (Emenda Parlamentar), no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a aquisição de um Aparelho de Mamografia Digital para nosso Município.

Indicação n. 814/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Federal, Luiz Henrique Mandetta, solicitando a destinação de Recurso Financeiro Orçamentário (Emenda Parlamentar), no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a aquisição de um Aparelho de Mamografia Digital para nosso Município.

Indicação n. 815/2018 Vereadores Anderson Abreu, Alline Tontini, Toninho Assunção, Paulo Lupatini, Professor Cícero, Mika, Elton Silva e Vanderson Cardoso

INDICAMOS à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, solicitando a elaboração de um cronograma de cascalhamento e levantamento das estradas municipais para o próximo ano, a fim de que quando iniciar o período chuvoso, este serviço já tenha sido efetuado, evitando transtornos aos munícipes.

Indicação n. 816/2018 Vereador Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, solicitando a aquisição de uma Motoniveladora, conhecida como Patrola para nosso Município, visando atender as demandas na Cidade, Zona rural e Assentamentos.

Indicação n. 817/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia ao Secretário de Obras, transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando o prolongamento da canalização de águas pluviais da Avenida Goiás até a Avenida Pantanal, em nosso Município.

Indicação n. 818/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia a Secretária de Saúde, Mara Núbia Soares e ao Secretário de Obras, transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que seja feito a reforma de toda a cobertura da Unidade Básica de Saúde Central.

Indicação n. 819/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia a Secretária de Saúde, Mara Núbia Soares, solicitando que seja adquirido uma Máquina de Lavar Roupas, de 15 kg, para Unidade Básica de Saúde Central.

Indicação n. 820/2018 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia ao Secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas, solicitando que façam uma programação no sentido de que pelo menos uma vez ao mês os Profissionais de Educação Física, lotados na Secretaria, elaborarem atividades a serem desenvolvidas nas Academias ao Ar Livre dispostas no Município, observando os horários de maior utilização dos usuários.

Indicação n. 821/2018 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual, Márcio Fernandes, com cópia ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira solicitando a destinação de um DRONE para a Policia Militar de Chapadão do Sul.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

– Mensagem nº 27/2018, encaminha Projeto de Lei nº 92/2018. Executivo que: “Concede auxílio financeiro à Fundação Chapadão e dá outras providências”.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei Complementar nº 12/18. Executivo que: “Altera o Anexo III da Lei Complementar nº 040, de 04 de setembro de 2007, e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.