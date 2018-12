Pauta para a Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1221ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 10/12/2018 – SEGUNDA -FEIRA

ÀS 18h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Indicação n. 822/2018 Vereadores Alline Tontini e Vanderson Cardoso

INDICAMOS à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Beto Pereira, solicitando a destinação de Emenda Parlamentar para aquisição de uma Unidade móvel, denominada Castramóvel, para fazer castração de animais em nosso Município.

Indicação n. 823/2018 Vereadores Alline Tontini, Vanderson Cardoso e Toninho Assunção

INDICAMOS à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Felipe Orro, solicitando a destinação de Recurso Financeiro Orçamentário (Emenda Parlamentar), no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico do Centro de Controle de Zoonoses de nosso Município.

Indicação n. 824/2018 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual, Márcio Fernandes, com cópia a Senhora Vera Suely Goulart, Coordenadora do Centro de Convivência do Idoso – Conviver, solicitando a destinação de Recurso Financeiro Orçamentário (Emenda Parlamentar), para construção de uma Piscina Aquecida no Centro de Convivência do Idoso – Conviver, em nosso Município.

Indicação n. 825/2018 Vereador Mika

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Diretor-Presidente da AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS – AGESUL, Emerson Antônio Marques Pereira, solicitando a instalação de um Ponto de Ônibus, com cobertura, na Rodovia MS 306, em frente ao Posto Novo Mato Grosso, neste Município. Visando abrigar com dignidade, aqueles que aguardam por transporte.

Indicação n. 826/2018 Vereadores

INDICAMOS à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando pavimentação asfáltica para as estradas rurais de nosso Município.

Indicação n. 827/2018 Vereador Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual Renato Câmara, solicitando a implantação de um IML – Instituto Médico Legal, em nosso Município.

Indicação n. 828/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando Pavimentação Asfáltica com drenagem na Rua Vinte de dois, entre as Ruas Um e Onze. Complementando as Indicações de número 432/2017, 479 e 543/2018.

Indicação n. 829/2018 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja efetuado o serviço de recapeamento e recuperação do asfalto das Ruas Dez, Doze e Quatorze, que se encontram em situação precária.

Indicação n. 830/2018 Vereador Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário SEDEMA, Felipe A. Scorsatto Batista, solicitando aquisição e instalação de INTERCLIMA na cabine dos caminhões que fazem a coleta de Resíduos Sólidos na cidade.

Indicação n. 831/2018 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente a Diretora Regional do SENAI, Ana Elizabete de Lima Garcia, solicitando a destinação de um Container Sala de Aula, com todos os equipamentos, para oferecer cursos para a população de nosso Município.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 92/2018. Executivo que: “Concede auxílio financeiro à Fundação Chapadão e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 07 DE DEZEMBRO DE 2018.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.