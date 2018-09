Poder Legislativo homenageia Deuzeni Aparecida de Brito

O Poder Legislativo de Paraíso das Águas (MS), prestou nesta segunda-feira(10/9), homenagem à memória de Deuzeni Aparecida de Brito, através da Moção de Pesar n° 05/2018.

Deuzeni Aparecida de Brito, faleceu aos 53 anos de idade, na última terça-feira, dia 04 de setembro, no Hospital de Câncer Alfredo Abrão em Campo Grande (MS), após lutar 8 meses contra um câncer de mama que disseminou para o cerebelo e meninge.

Ela ficou 14 dias internada naquele hospital após poucos dias da cirurgia de mastectomia. Deuzeni chegou em Paraíso das Águas com a família em março de 1985. É mãe do jornalista e radialista Fernando de Brito, de Flavini e Laís e avó da pequena Maria.

Deuzeni sempre foi uma pessoa alegre, carismática e querida por todos. Uma mulher que enfrentou muitos desafios na vida, uma filha, mãe, avó maravilhosa e que fará muita falta para sua família e amigos.

AGRADECIMENTOS DA FAMÍLIA

A família esterna os agradecimentos ao apoio de todos que prestaram suas últimas homenagens. O corpo foi recebido na cidade em que ela amava, por uma multidão que aguardava na entrada da cidade e em seguida por um extenso cortejo até a veladoria municipal onde foi velada e no sepultamento com um grande número de pessoas e um vasto cortejo até o cemitério Jardim da Saudade, na quarta-feira, dia 05 de setembro, às 17h (horário em que ela dizia no hospital que iria embora para casa).

A família também agradece à equipe médica do Dr. João Paulo Vendas Vilalba e a todos do hospital de câncer Alfredo Abrão pelo carinho e atenção dispensada à querida Deuzeni. O tratamento foi realizado durante 8 meses com muita atenção, dedicação e profissionalismo. Sabia-se desde o início da gravidade da doença, diagnosticada como grave, rara e agressiva, conhecida como carcionoma inflamatório HER2 – positivo, que no final disseminou para o cerebelo e meninge, diagnosticada como carcinomatose menígea, que afetou os sentidos, equilibrio, fala e movimentos, paralisando os órgãos vitais e levando-a à morte.

Brito News