Em comemoração a Semana Farroupilha, a Sessão Ordinária de nº 1208 será realizada hoje no Galpão Crioulo do CTG Cultivando a Tradição. Há vários anos que esta prática vem sendo repetida no município com o intuito de valorizar e incentivar a tradição gaúcha, grande responsável pelo formação do município.

A sessão terá início ás 19h e toda a população está convidada a participar.

Assessoria de Imprensa