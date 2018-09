Paraiso: Vereadores cobram que prefeitura notifique empresas que estão atrasando obras no município

PODER LEGISLATIVO – O vereador Lindomar da Silva Pinheiro (Fiotinho/PR) cobrou em tribuna nesta segunda-feira, 10/9, que a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas proceda a notificação judicial às empresas que estão em atraso para entrega de obras no municípo, o que está causando transtornos para a população.

Fiotinho lamenta que algumas empresas que já estão com problemas no prazo da entrega de obras, venham novamente participar e até vencer novas licitações. “A população está nos cobrando e com toda razão. É desgaste para a Administração Municipal e para todos nós”, afirma o vereador.

O vereador Fio do Povo também pediu uma parte do discurso do vereador Fiotinho e também comentou o assunto, lamentando o ocorrido e dando apoio para que as empresas sejam notificadas e impedidas de participar de novas licitações.

O presidente, vereador Anízio Andrade (DEM), também fez comentário a respeito e disse que as empresas devem no mínimo zelar pelo seus nomes e que não é correto o que estão fazendo com a cidade.

Brito News