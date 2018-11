Vereadores discutem pedido de jovens quanto a local adequado para realização de manobras radicais com motocicletas

PODER LEGISLATIVO – Durante a realização da 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, realizada nesta segunda-feira, 26/11, os vereadores Marquinhos do Pouso Alto, Fiotinho e Fio do Povo levaram a solicitação de alguns jovens praticantes de manobras radicais com motocicletas, que cobram por um local adequado para a prática deste esporte para a tribuna, onde discutiram o tema.

Para o vereador Marquinhos do Pouso Alto é necessário que a Prefeitura Municipal junto aos órgãos de segurança competente, buscam atender estes jovens que reivindicam por um local adequado para a prática de manobras radicais com motocicletas, também conhecido como Wheeling.

Já os vereadores Fiotinho e Fio do Povo também são favoráveis a destinação de um local adequado, porém, ressalta os riscos que este esporte oferece à vida dos jovens, como até em caso de acidentes fatais.

Para Fiotinho, a solução é a construção de um local apropriado, distante do perímetro urbano para não prejudicar o sossego dos moradores e que os jovens maiores de 18 anos e habilitados, criem uma associação específica para se tornar responsável pelo local e pelos que irão praticar este esporte, para que a responsabilidade não seja atribuída ao Poder Público.

“O primeiro passo seria que os jovens interessados, criem uma associação como um “Motoclube” com CNPJ e com responsáveis legais para que sejam os responsáveis deste esporte no município, pois sabemos que quando houver um acidente, a família cobrará das autoridades municipais explicações e cobrará duramente”, afirma.

Fiotinho também lembrou que no passado, havia conseguido a liberação de uma rua, onde foi realizado vários encontros de motociclistas e que depois acabou sendo abandonada para esta prática.

Outra preocupação dos vereadores é quanto a informação obtida de outros municípios, onde a prefeitura conseguiu atender com local para esta prática, onde muitos praticantes deste esporte no local, após, empolgados e para chamar a atenção, começaram à empinar motos e realizar manobras radicais também nas vias públicas, aumentando as ocorrências de acidente, apreensões e até prisão, sendo necessário proibir a realização deste esporte.

Mais de 400 internautas participam de uma enquete na página oficial do Brito News no Facebook, onde a maioria dos participantes votam favoráveis à destinação de um local adequado para a prática de Wheeling.

*Brito News