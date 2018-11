Vereadores entregam Moção de Apoio à Polícia Civil de Paraíso das Águas

PODER LEGISLATIVO – Nesta terça-feira, 20/11, os vereadores Anízio Andrade (Presidente/DEM), Fiotinho (vice-presidente/PR), Roberto Carlos (1º secretário/PSDB), Fio do Povo (PSB) e Ronaldo Paniago (Patriota), entregaram aos policiais civis de Paraíso das Águas a Moção de Congratulação e Apoio do Poder Legislativo, pelos relevantes serviços prestados à sociedade paraisense.

A moção foi entregue ao delegado de polícia, Dr. Gustavo Mendes, ao escrivão Luciano Morel e aos investigadores: Neves, Euler, Isaias, Euler e Juliane. Na ocasião estava presente o delegado regional, Dr. Wallace Martins Borges.

A propositura da Moção é do vereador Fiotinho, que contou com o apoio dos demais vereadores.

A homenagem é pelo fato da Polícia Civil local estar realizando um grande trabalho, aprovado pela sociedade paraisense, por lograr êxito nas operações realizadas, elucidação dos crimes, principalmente nos homicídios em que todos os casos desde 2014, foram elucidados e criminosos presos, como no último dia 10 de novembro, que após poucas horas cometer um crime de estupro, um suspeito de 38 anos foi preso em flagrante após uma minunciosa investigação da Polícia Civil.

Os vereadores manifestaram apoio à equipe policial no sentido de reivindicar junto ao governo do Estado, a destinação de uma viatura para atender os policiais, que hoje conta com uma única viatura Chevrolet Blazer, modelo antigo e que precisa ser substituída.