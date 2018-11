Vereadores Profº Leonardo e Fio do Povo solicitam implantação de mini exame mental: Exame do estado mental a população de Paraíso das Águas

PODER LEGISLATIVO – Os vereadores Profº Leonardo e Fio do Povo, apresentaram em plenário nesta segunda-feira, 25/11, durante a 40ª Sessão Ordinária, apresentaram indicação ao prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira e ao secretário municipal de Saúde, solicitando a implantação de mini exame mental, que testa o estado mental do indivíduo.

Com este mini exame, prático, barato e eficiente, pode ser detectado com antecedência doenças mentais. A sugestão é que os próprios agentes de saúde, que realizam visitas diárias de casa em casa e que podem preencher este questionário.

O mini exame do estado mental, conhecido originalmente como Mini Mental State Examination, ou apenas Mini Mental, é um tipo de teste que permite avaliar de forma rápida a função cognitiva de uma pessoa.

Assim, este exame pode ser usado não só para avaliar se alguém tem défice cognitivo, mas também para avaliar a função mental de idosos com demência ao longo do tempo. Com essa avaliação é possível ir avaliando o resultado do tratamento, por exemplo, já que se o resultado melhorar, é sinal de que o tratamento está tendo um impacto positivo.

Como é feito o exame

O mini exame do estado mental avalia 5 grandes áreas da função cognitiva, que incluem a orientação, a retenção, a atenção e cálculo, a evocação e a linguagem.

Cada área possui um conjunto de questões que, se forem respondidas de forma correta, somam 1 ponto por cada resposta certa:

1. Orientação

Em que ano estamos?

Em que mês estamos?

Em que dia do mês estamos?

Em que estação do ano estamos?

Em que dia da semana estamos?

Em que país estamos?

Em que estado/distrito você mora?

Onde você mora?

Onde estamos agora?

Em que piso estamos?

Por cada resposta certa, deve atribuir-se 1 ponto.

2. Retenção

Para avaliar a retenção deve-se dizer 3 palavras diferentes para a pessoa, como “Pêra”, “Gato” ou “Bola” e pedir para que a pessoa as decore. Passado alguns minutos deve-se pedir à pessoa para repetir as 3 palavras e, por cada palavra correta, deve-se dar 1 ponto.

3. Atenção e cálculo

A atenção e o cálculo podem ser avaliados através de um técnica simples que consiste em pedir à pessoa para ir contando desde 30 para trás, subtraindo sempre 3 números. Deve-se pedir pelo menos 5 números, e por cada certo atribuir 1 ponto.

Caso a pessoa erre ao subtrair, deve-se continuar subtraindo os 3 números desde o número que foi dado como errado. No entanto, só se deve permitir 1 único erro ao subtrair.

4. Evocação

Esta avaliação só deve ser feita se a pessoa se lembrou das 3 palavras no teste da “retenção”. Nesse caso, deve-se pedir para que a pessoa volte a dizer as 3 pavras. Por cada palavra certa deve dar-se 1 ponto.

5. Linguagem

Neste grupo deve-se fazer várias questões:

a) Mostrar o relógio de pulso e perguntar “Como se chama isto?”

b) Mostrar um lápis e perguntar “Como se chama isto?”

c) Pedir para a pessoa repetir a frase “O rato rói a rolha”

d) Pedir para a pessoa seguir as ordens “Vou dar-lhe um papel. Quando eu lhe entregar o papel, pegue nele com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o no chão”. Dar 1 ponto por cada ação bem executada: pegar com a mão direita, dobrar o papel e colocar no chão.

e) Mostrar um cartão com algo escrito para a pessoa e pedir para que leia e faça a ordem simples que está no cartão. A ordem pode ser “Feche os olhos” ou “Abra a boca”, por exemplo. Dar 1 ponto caso a pessoa faça corretamente.

f) Pedir à pessoa para escrever uma frase. A frase deve conter pelo menos 1 sujeito, 1 verbo e fazer sentido. Deve dar-se 1 ponto caso a frase esteja certa. Erros gramaticais ou de escrita não devem ser considerados.

g) Copie este desenho:

Para considerar a cópia do desenho correta os 10 ângulos devem estar presentes e as imagens devem se cruzar em 2 pontos, devendo-se atribuir 1 ponto, caso isso aconteça.

Como calcular o resultado

Para saber o resultado do teste deve-se somar todos os pontos obtidos durante o teste e depois comparar com os intervalos abaixo. A pessoa é considerada com defeito cognitivo quando a pontuação é igual ou inferior a:

Em analfabetos : 18

: 18 Em pessoas com escolaridade entre 1 a 3 anos : 21

: 21 Em pessoas com escolaridade entre 4 a 7 anos : 24

: 24 Em pessoas com mais de 7 anos de escolaridade: 26

Os resultados variam de acordo com a escolaridade pois algumas questões só podem ser respondidas por pessoas com alguma educação formal. Assim, esta divisão ajuda a garantir que o resultado é o mais adequado.

