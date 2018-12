Cassilândia poderá ter extensão de curso de direito da UEMS em 2020

De acordo com o vice-reitor da UEMS, Laércio Alves, a reivindicação feita pelo prefeito de Cassilândia, Jair Boni (PSDB), poderá ser atendida no ano de 2020, com a vinda para Cassilândia de extensão do curso de Direito da UEMS campus de Paranaíba.

Atualmente dezenas de cassilandenses viajam diariamente à cidade vizinha para estudar advocacia. “É preciso haver uma parceria envolvendo a Prefeitura, o Judiciário, os estudantes e a UEMS para que seja implantada essa extensão do curso de Direito em Cassilândia, lembrando que precisa ter demanda suficiente de estudantes”, explicou Laércio Alves.

O prefeito Jair Boni está confiante nessa parceria. “Tudo que depender da administração municipal será feito para que tenhamos nossos irmão cassilandenses cursando Direito aqui sem ter a necessidade de viajar até Paranaíba ou a outras cidades”, disse Jair Boni.

*Cassilândia Urgente