Incêndio de grandes proporções atinge fazendas em Cassilândia e Inocência

Com estiagem que já dura pelo menos 120 dias no município de Inocência, a 330 quilômetros de Campo Grande, incêndio florestal de grande proporção atinge propriedades rurais há 11 dias. Sem equipes suficientes para controlar o fogo, que se alastra e já queimou até uma casa abandonada em uma das fazendas, apenas quatro bombeiros militares atuam no local e se revezam no trabalho há dez dias.

O problema é que o 4º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Paranaíba, é o mais próximo da região e mesmo assim está a aproximadamente 160 quilômetros da área atingida. O tenente da corporação, Ricardo do Nascimento Miranda, explicou que não há Corpo de Bombeiros em Inocência e nem em Cassilândia, município também próximo a região afetada pelo incêndio.

“O fogo começou no dia 31 de agosto em duas fazendas, mas não temos informação de como começou. Temos quatro militares atuando 24 horas por dia. O fogo é muito intenso e por isso solicitamos apoio ontem da Capital, estamos aguardando. Uma nova equipe seguiu hoje pra lá, para substituir os que estavam na região há alguns dias”, disse Miranda.

A área incendiada é de difícil acesso, mas por enquanto não apresenta riscos para as cidades de Inocência e Cassilândia. “É um local isolado, não é perto das cidades. E tem uma serra no meio. A casa que queimou estava abandonada, no meio do pasto. E ninguém se feriu. O trabalho é complicado porque o pasto está seco demais, o grande problema é que venta e as fagulhas vão longe. Já são 120 dias sem chuva na região”.

O presidente do Sindicato Rural de Inocência, Edir Maia, confirmou que os município está sem chuvas há cinco meses. “É um incêndio de grande porte, estamos acompanhando, as sem chuva a situação é crítica”.

*Correio do Estado