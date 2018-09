Está desaparecida deste de terça-feira (11), a jovem Aila Stefani, sua mãe Josiele Duarte Moura está divulgando em sua página no Facebook o desparecimento e o contato para quem tiver notícias do paradeiro da jovem Aila, podem entrar em contato com sua mãe pelo celular 067 99675-2908, ou com a policia.