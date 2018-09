8º Leilão Direito de Viver acontece dia 16

O Núcleo de Voluntários de Combate ao Câncer de Chapadão do Céu (NVCC) realiza o 8º Leilão Direito de Viver, no próximo domingo, dia 16 de setembro. Toda a arrecadação do evento será destinada ao Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital do Amor.

O Leilão acontece no Parque de Exposição Osvaldo Gorgen. A partir das 11h acontecerá o tradicional almoço Boi no Rolete, com ingresso individual a R$ 25. O almoço será servido apenas no local, e é necessário levar pratos e talheres.

Durante essa semana, o Núcleo ainda recebe doações para a realização do Leilão. Os interessados podem procurar qualquer voluntário para fazer as doações ou adquirir o ingresso do almoço. O Núcleo de Voluntários de Combate ao Câncer de Chapadão do Céu está localizado na Avenida Buriti.

*Assecom PMCC