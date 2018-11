Banco do Brasil de Chapadão do Céu é furtado

Na noite deste domingo para segunda-feira (19), ladrões arrombaram a agência do Banco do Brasil de Chapadão do Céu e furtaram dinheiro.

Segundo informações preliminares, bandidos teriam entrado pelos fundos da agência, desativado o sistema de segurança, arrombado dois cofres e saído pelo mesmo local que entraram.

O COD, Comando de Operações de Divisa, da Polícia de Goiás, em parceria com o Garras de Mato Grosso do Sul já conseguiram deter dois suspeitos, que estão sendo levados para a Delegacia de Polícia de Chapadão do Céu para serem ouvidos.

A qualquer momento mais informações.

Fonte: Jovemsulnews