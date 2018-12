Bolsa Universitária: provas serão aplicadas amanhã

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação, aplicará a prova para alunos da rede pública concorrem à quatro Bolsas de Estudos para Ensino Superior. As provas serão realizadas nessa quarta-feira, dia 05 de dezembro, às 19h, no Colégio Estadual Fruto da Terra.

Os requisitos para concorrer são:

– Ter cursado todo o ensino médio na rede pública do município;

– Ter frequência mínima de 85% em todos os anos do ensino médio;

– Não ter recebido advertência ou suspensão por indisciplina.

A ajuda de custo, proveniente do município, será doada em dinheiro mensalmente para que os alunos possam cursar a faculdade e o curso que escolherem. Confira a seguir os valores das bolsas. Lembrando que os mesmos serão reajustados em fevereiro, de acordo com a Unidade de Referência do Município (URM).

1º Lugar – R$ 819,14

2º Lugar – R$ 738,57

3º Lugar – R$ 654,67

4º Lugar – R$ 574,09

