Chapadão do Céu: Casa de Apoio atende 400 pessoas por mês, em Goiânia

Para auxiliar as pessoas que necessitam de um atendimento médico mais complexo e de uma hospedagem, a Prefeitura Municipal de mantém a Casa de Apoio, em Goiânia. Por mês, passam pelo local cerca de 400 pessoas de Chapadão do Céu.

Além de auxiliar os pacientes nas consultas, exames de alto custo e procedimentos cirúrgicos, com carro e uma ambulância à disposição 24h por dia, a Casa também dispõe de hospedagem completa, com café da manhã, almoço, lanche e jantar. Só com alimentação, são gastos aproximadamente R$ 10 mil por mês.

Inaugurada em abril de 2017, a Casa de Apoio de Goiânia é mais uma promessa de campanha cumprida pelo prefeito Rogério Graxa. Bem localizada, no Setor Sul, as repartições são divididas em área de convivência, cozinha, despensa para alimentos, dois quartos com banheiro adaptados para pessoas com deficiência, outros cinco quartos grandes com banheiro, despejo, lavanderia e escritório com banheiro. Já a equipe é composta por assistente social, auxiliar administrativo, dois motoristas, duas cozinheiras e duas auxiliares de serviços gerais.

