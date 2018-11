Chapadão do Céu- COD faz apreensão de entorpecentes e prende três pessoas

Por volta das 11:30 hs deste dia 25/11 a equipe do COD ALFA da região Sudoeste, durante operações na região de Chapadão do Céu, abordou um caminhão Iveco, de cor preta, placas HNX-8068 de Mococa-SP trafegando em atitude suspeita pela rodovia.

Ao procederem as devidas buscas, perceberam que no interior do veiculo haviam, além do motorista mais duas mulheres que, segundo o motorista estavam como “carona” de Dourados-MS a Goiania-GO. Ao verificarem o baú do caminhão haviam duas malas que após a verificação foram localizados 22 Kg de maconha e 2,100 Kg de Skank.

Diante a constatação do fato criminoso, as mulheres confessaram que pegaram a droga em Ponta Porã-MS. Ato seguinte, foi dado voz de prisão às pessoas abordadas, apreendidos o entorpecente e veiculo e posteriormente apresentados na DP de Chapadão do Céu para providencias.

Fonte: COD