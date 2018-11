Chapadão do Céu: Educação divulga período de matrículas para 1º ano

A Secretaria de Educação divulgou o período de matrículas para o 1º ano do ensino fundamental na rede pública municipal. Entre os dias 03 e 07 de dezembro de 2018 os pais ou responsáveis poderão procurar as escolas Dona Amélia e Flores do Cerrado, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Só serão matriculados alunos com 06 anos completos ou que completarem até 31 de março de 2019. Para a realização da matrícula é preciso apresentar comprovante de endereço atualizado, 2 fotos 3X4 da criança, documento da criança (xerox e original), documento escolar (histórico ou declaração de que cursou educação infantil – pré-escola), RG e CPF dos pais ou responsáveis (xerox e original), e o cartão SUS para alunos que forem estudar em período integral.

