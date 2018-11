Chapadão do Céu recebe Feira da Agricultura Familiar

Chapadão do Céu recebe o IV Encontro Agroecológico e a IV Feira da Agricultura Familiar nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro. O evento, realizado pela Prefeitura Municipal, faz parte do Território Rural Parque das Emas, composto por nove municípios da região.

A programação, aberta à toda população, começa às 08h do dia 30 de novembro na Câmara Municipal, quando ocorre também as inscrições para os minicursos. Às 16h, na Praça de Eventos, acontece a comercialização de alimentos produzidos pelos agricultores familiares e cooperativas do território. Já no dia 01 de dezembro, o evento se estende ao Assentamento Pratinha e à Fazenda Olho do Céu, com minicursos e oficinas.

*AssecomPMCC