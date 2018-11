COD prende ladrões que furtaram BB de Chapadão do Céu e recuperam armas e dinheiros

Policias do Comando de Operação de Divisas – COD Estrada prenderam na manhã desta segunda-feira (19), dois bandidos que furtaram a agência do Banco do Brasil, nesta madrugada em Chapadão do Céu GO (Veja no vídeo abaixo postado no Facebook do Rota Policial Noticias).

Após tomarem conhecimento de ocorrência de arrombamento do banco, uma equipe do COD Estrada Sudoeste, iniciou diligências no sentido de localizar os autores do furto e recuperar o dinheiro. Após intensas buscas e averiguações na região do município, os policiais conseguiram identificar e prenderem os autores do fato e com os mesmos recuperar 02 (duas) armas de fogo tipo revolver pertencente aos vigilantes daquela agencia bancária que estavam guardados em um cofre.

Junto com as armas de fogo, também foram recuperados talonários de cheques, moedas, equipamentos utilizados para cortar a parede da agencia bem como o cofre de onde foram retirados os pertences e valores e documentos, além de controles utilizados como bloqueadores de alarme.

Após os procedimentos operacionais, os policias fizeram apresentação dos delinquentes juntamente com todo material e armas apreendidos na Delegacia de Policia.

Os nomes não dos bandidos não foram divulgados, para não atrapalhar a investigação se há mais pessoas envolvida no arrombamento da agência bancária. Durante as verificações documentais foi constatado que um dos autores se encontrava Foragido da Justiça.

Com informações COD