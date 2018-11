Detranzinho marca presença em Escolas de Chapadão do Céu

A conscientização sobre a segurança e preservação da vida na mobilidade urbana deve começar junto com o início do processo de educação, a partir da fase escolar. Esse é o objetivo do Detranzinho, um projeto do Detran GO, que visitou as escolas públicas e privadas de Chapadão do Céu.

A visita foi um pedido feito pelo Departamento Municipal de Trânsito (DMT) e Secretaria de Educação ao Detran GO. O Detranzinho apresentou educação para o transito aos alunos das escolas Dona Amélia, Flores do Cerrado e Colégio Alicerce, em três dias de palestras e brincadeiras em uma atmosfera descontraída e divertida.

O projeto tem como meta principal preparar os futuros motoristas a exercer a cidadania no trânsito. Por isso, apresenta metodologia que desperta o interesse de crianças e adolescentes, de maneira que o aprendizado seja parte natural do processo. Além das palestras, os alunos entram numa cidade fictícia, com objetos de brinquedos, que leva-os a uma referência da prática urbana, com carros, centros comerciais, pessoas, ciclistas e pedestres.

*Assecom PMCC