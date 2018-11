Dia D do Novembro Azul em Chapadão do Céu é nesta sexta-feira

Em Chapadão do Céu, a Secretaria Municipal de Saúde realiza várias atividades no Novembro Azul, em promoção à saúde do homem. O Dia D da campanha será nessa sexta-feira, dia 30 de novembro, das 08h às 16h, na Praça de Eventos.

As inscrições para a realização do exame de PSA podem ser realizadas nas unidades de saúde do município. As vagas são limitadas e a faixa etária é acima de 45 anos. Além da realização do PSA para os inscritos, a programação da campanha conta ainda com teste rápido HIV / Sífilis, verificação da pressão arterial e níveis glicêmicos, orientações sobre as saúde do homem com profissional médico, e distribuição de preservativo.

*Assecom PMCC