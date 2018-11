Órgãos públicos de Chapadão do Céu não funcionarão nessa terça-feira

Não haverá expediente na Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu nessa terça-feira, dia 20 de novembro, por conta do feriado do Dia da Consciência Negra. O atendimento ao público fica suspenso no Centro Administrativo, nas Secretarias Municipais e demais órgãos públicos, bem como nas unidades de saúde, ESF Centro, ESF Ragagnin e ESF Campo Verde.

Os serviços essenciais como o atendimento no Hospital Municipal e coleta do lixo serão mantidos em horário normal de funcionamento. A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu retorna o atendimento na quarta-feira, dia 21.

A Secretaria de Educação informa que não haverá aula na terça-feira na rede municipal de ensino. Os alunos das Escolas Municipais Dona Amélia Garcia Cunha e Flores do Cerrado, e dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) Professora Eserci Balestrin Kanieski e Alexander Fú, retornam às atividades normalmente na quarta-feira.

*Assecom PMCC