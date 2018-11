Policias do Garras-MS participaram da prisão da dupla que arrombou BB de Chapadão do Céu

Na manhã de segunda feira (19) a PM-GO prendeu em flagrante autores de furto na agência do Banco do Brasil de Chapadão do Céu GO.

Os autores acessaram o banco pelos fundos da agência desligaram o sistema de alarmes, quebraram parede até chegar na sala do cofre, o qual foi arrombado e furtados dinheiro e dois revólveres dos vigilantes.

Os policiais do Garras de Mato Grosso do Sul, estavam monitorando uma quadrilha especializada em roubo a banco (Novo Cangaço) e depararam com os autores do furto em Chapadão do Céu. Diferentemente da informação publicada na tarde de segunda-feira.

Foram presos Robson Cristiano Parisi e Jose Nelson Borges Gomes, com idades não divulgadas, os quais confessaram a prática do furto e com eles foram recuperados os objetos subtraídos do cofre (dinheiro e armas). Os autores foram autuados em flagrante na delegacia de policia de Chapadão do Céu e recolhidos na Agência Prisional de Serranópolis GO.

O sucesso da operação se deu graças a união de forças entre o Garras – MS e os policiais militares Destacamento de Chapadão do Céu e o Comando de Operações de divisas (COD) .