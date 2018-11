Prefeitura de Chapadão do Céu comunica que o poço no Acalanto está em funcionamento

A Prefeitura Municipal, através da Saneacéu (Sistema de Água e Esgoto de Chapadão do Céu) terminou a perfuração do novo poço tubular profundo para abastecimento de água. O poço já está em funcionamento, após a Enel Distribuição ligar a energia do padrão.

A obra, que foi exigida pelo Prefeito Rogério Graxa, atenderá as demandas do setor Acalanto e região. De acordo com o Secretário, Ediel Alves Barbosa, o poço tem 152 metros de profundidade com capacidade de produção de 41 mil litros por hora. O objetivo do novo poço é auxiliar o abastecimento naquela região e amenizar os problemas de falta de água.

*Assecom PMCC